Akıncı TİHA projesi: Testler yapıldı, yakında sürprizi duyacaksınız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin geliştirdiği savunma sanayi ürünlerine yurt dışından önemli talepler geldiğini söyledi. Demir, Türkiye’de geliştirilen Altay Tankı ve AKINCI TİHA(Taarruzi İnsansız Hava Aracı) projeleriyle ilgili son gelişmeleri, Uluslararası Savunma Fuarı’nda NTV’ye anlattı.

NTV 19.08.2021 - 15:38 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 15:52

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