Akıntıya kapılan gençlerden biri öldü, diğeri son anda kıyıya çıktı
Rize’nin Ardeşen ilçesinde yüzmek için Fırtına Deresi’ne atlayan iki genç akıntıya kapıldı. 21 yaşındaki İbrahim Bozkan kıyıya çıkmayı başardı ancak aynı yaştaki arkadaşı Gökmen Dedecan hayatını kaybetti. Dedecan’ın çırpındığını görerek dereye atlayan Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, ‘‘Bulup sudan çıkardığımda nabzı yoktu. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak vefat haberi geldi’’ dedi.
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DHA 15.06.2022 - 15:26| Son Güncelleme : 15.06.2022 - 15:45
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