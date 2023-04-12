AKM-Gar-Kızılay metrosu açılıyor | Karaismailoğlu: 5 milyar liraya yakın bir maliyeti oldu

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor. Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayında metro hattının 5 milyar liraya yakın bir maliyeti olduğunu dile getirdi.

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