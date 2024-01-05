AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son bilgileri aktardı.
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