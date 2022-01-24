AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışının bu akşam saat 17’den itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. AKOM’dan yapılan uyarıya göre kar yağışı her iki yakada da etkili olacak ve gök gürültülü fırtınayla beraber gelecek. Ayrıntıları AKOM’dan NTV muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 15:43 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 15:54

TÜRKİYE HABERLERİ