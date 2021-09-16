Akrabalar arasında müşteri kavgası: Başına silah dayadı
İstanbul Sultangazi’de, market sahibi iki akraba arasında müşteri yüzünden kavga çıktı. Fevzi Ç., müşterilerini kapmakla suçladığı halasının oğlunun marketine giderek başına silah dayadı. 16 yıldır aynı mahallede çalıştığını anlatan Ümit Uçar ‘‘Kendisi dükkanını yeni açtı, biraz az iş yapıyordu. Babasıyla yani dayımla birlikte geldi, silah çekti. İnsan akrabasına bunu yapar mı?’’ dedi. Ümit Uçar’ın şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Fevzi Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 16.09.2021 - 13:06| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 13:24
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