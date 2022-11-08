Akrabasının düğününde, sandalyede otururken vuruldu

Adana’da akrabasının düğününe katılan bir kişi, sandalyede otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etraftaki çocuklara rağmen belinden çıkardığı silahla sandalyedeki adamı vurup kaçtı. Bacağından vurulan adam hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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