Akrep zehrini şekere damlatıp yiyor
Ankara'da küçük bir odanın içerisinde 3 bin adet mavi akrep yetiştiren 18 yaşındaki kadın girişimci Zilan Özdemir, bir odanın içerisinde 3 bin adet mavi akrep yetiştiriyor.
Akreplerden sağdığı zehri küp şekerin üzerine damlatarak tüketiyor. Akrep zehiri kanser türevleri, sinir sistemindeki bozukluklar, beyin ve bağırsak florasını etkileyen hastalıklarda kullanılıyor.
Zilan Özdemir henüz 16 yaşındayken mavi akrep yetiştirmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığından 2 yıl içerisinde gerekli izin ve sertifikaları alan Özdemir, 18 yaşına bastığından 3 bin adet mavi akrebi küçük bir odada bir araya getirdi.
Türkiye'de akrep üretim tesisi kurma süreci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik kapsamında yapılıyor. Tesis kuruluş izinleri, ‘akrep tesisi teknik şartlar' çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerce yapılan başvurular Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Yapılan değerlendirme sonucu Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce ‘proje uygunluk görüşü' veriliyor.
Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden ‘proje uygunluk görüşü' verildi.
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