Aksaray Malaklısı'nı böyle çaldılar: Bir ayda 15 köpek çalındı
Aksaray'da hırsızların yeni hedefi, köpek yetiştirme çiftlikleri oldu. Kentte son bir ayda, fiyatları 25-30 bin TL arasında değişen 15 Aksaray Malaklısı çalındı. Topakkaya beldesindeki bir çiftlikten 5 yaşındaki erkek bir köpeğin çalındığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpeğin sahibi Yaşar Bedenli ‘‘Martin adını verdiğimiz köpeğimiz, tek damızlık erkeğimizdi. Kaçırılan köpeklerin yurt dışına satıldığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de bu köpekleri yetiştirenler bilinir ve bize mutlaka bir yerden haber gelirdi’’ dedi.
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