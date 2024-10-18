Aksaray'daki ölümlü otobüs kazası: Hızla ilerledi, kontrolden çıkarak devrildi
Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 34 kişi yaralandı. Otobüs kazaıyla ilgili 3 savcı görevlendirilirken olay anına ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Kamera kaydında, otobüsün hızla ilerlerken kontrolden çıkarak devrildiği görüldü.
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