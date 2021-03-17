Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca: ‘‘Çocuğum vardı ondan kaçtım’’
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücü kilometrelerce kaçtı. Film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamaca sonunda 42 yaşındaki sürücü M.B. yakalandı. Gözaltına alılnan M.B. polislerin ‘‘Bu kadar ekibi peşine neden taktın, neden kaçtın?’’ sorusuna ‘‘Çocuğum vardı ondan kaçtım’’ yanıtını verdi. M.B.'ye kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 12:51| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 13:19
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