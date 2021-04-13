Alacak verecek kavgasında kan aktı

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre,önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), sokakta karşılaştı. İkilinin sözlü olarak tartışması, büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet A., kavga sırasında yanında bulunan bıçağı çıkararak Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Ömer T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın bir binada saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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NTV 13.04.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 12:13
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