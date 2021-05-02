Alanya'da dev balon balıkları sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları turistleri şaşırttı. Kısıtlamadan muaf turistler, çırpınan balon balıklarını görünce panikle denizden çıktı. Görevliler, siyanür kadar güçlü bir zehire sahip olduğu bilinen balon balıklarını ağ yardımıyla sudan çıkararak poşete koydu.

ntv.com.tr 02.05.2021 - 14:21 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 14:46

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