"Alarm sesinden rahatsız oldu", 13 yaşındaki çocuğu kemerle dövdü
Gaziantep’te bir kişi, site içerisindeki aracının alarmının ötmesinden sorumlu tuttuğu 13 yaşındaki kız çocuğunu elindeki kemerle önce kovaladı, sonra da dövdü. Anne Filiz Yılmaz; ''Konuşmaya gittiğim esnada benim üzerime de yürüdüler, bundan sonra hakkımızı hukuksal yollardan arayacağız'' dedi.
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NTV 24.08.2021 - 14:44| Son Güncelleme : 24.08.2021 - 15:07
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