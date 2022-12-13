Albatros-S İDA Sürüsü’nün yeni görüntüleri paylaşıldı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından yürütülen sürü insansız deniz aracı projesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, 8 Albatros İnsansız Deniz Aracı eş zamanlı olarak farklı görevleri yerine getiriyor. Yapay zeka kullanarak hedefe ilerlerken alt gruplara bölünen Albatros’lar, birbirlerinden farklı manevralarla hedeflerine yaklaşıyor. Demir, görüntüleri paylaştığı sosyal medya mesajında ‘‘Projenin 3’üncü aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. Hedefimiz İDA’larda da İHA’lardaki gibi öncü olmak’’ dedi.
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