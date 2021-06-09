Alev topuna dönen araçtan böyle çıktı

Bartın'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt doldurulan araç aniden alev aldı. O sırada aracın içinde olan sürücü büyük tehlike atlattı. Yangına istasyon çalışanları müdahale etti. Alevler kısa süre içinde söndürüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Anadolu Ajansı 09.06.2021 - 04:30| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 04:35
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