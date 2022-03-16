Alev topuna dönen TIR’da ölüm kalım savaşı

Diyarbakır’da trafik kazasında alev topuna dönen TIR’daki baba ile oğlunu kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. O sırada yoldan geçen, Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde vardiya amiri Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan kazayı görüp durdu. Ve Mustafa Korkmaz ölümü göze alıp alevlerin arasına daldı. Camı kırmayı başaran Korkmaz, baba ile oğlunu TIR’dan çıkarmayı başardı.
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