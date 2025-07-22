Alevden hortum oluştu! Yangın Sakarya'da başladı, Bilecik'e sıçradı
Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, bu sabah itibarıyla kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken her iki kentte de geniz yakan bir is kokusu hakim.
Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü sosyal medya paylaşımı oldu. Paylaşılan görüntülerde alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir "yangın hortumu" oluşturduğu anlar yer aldı.
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