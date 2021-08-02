Alevler Çökertme'yi küle çevirdi

Alevlerle mücadele 5. gününde devam ediyor. Milas'ta yangın bir türlü kontrol altına alınamazken alevler Çökertme mevkiini adeta küle çevirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler de hızla yayılıyor. Denizden ve karadan tahliyeler yapıldığı noktada son durumu NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu anlattı. (Kamera: Önder Gündoğdu)
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NTV 02.08.2021 - 10:58| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 11:14
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