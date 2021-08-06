Muğla'da alevler dakikalar içinde böyle yayıldı

Muğla’da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi’nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. ‘Timelaps’ yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika gibi kısa sürede bir mahalleye nasıl yaklaştığı görülüyor.

NTV 06.08.2021 - 16:20 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 16:38

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