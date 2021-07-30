Alevler Kalemler Köyü'nü kül etti

Antalya Manavgat'ta alevlerden en çok etkilenen yerlerden biri Kalemler Köyü. Köydeki evlerin neredeyse tamamı yandı. Orada yaşayanlar canlarını zor kurtardı. Evlerinin durumunu görmek için tekrar köye gittiklerinde ise gözyaşlarını tutamadılar. (Haber: Erhan Yılmaz - Kamera: Bahattin Demir)

NTV 30.07.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 11:48

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