Alevler tarihi mirasın yakınlarında: Gelibolu Yarımadası'nda yangının çıktığı bölgenin önemi ne?
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında bölgenin tarihi açıdan önemini anlattı.
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06.07.2020 - 18:39| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 18:54
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