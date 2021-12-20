Alevlere yaklaşan adam yürekleri ağza getirdi

İstanbul Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya sıçradı. Binaların çatısı alev alev yanarken bir kişinin çatıya çıkarak alevlere yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Mahalle sakinleri çatıdaki adama tepki göstererek aşağı inmesi için defalarca bağırdı. Çatıdaki adam vatandaşların tepkisi üzerine aşağı indi. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.
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