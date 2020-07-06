Alevlerin tehdit ettiği köyün hikayesi

Gelibolu Yarımadasında meydana gelen yangın yürekleri dağladı. Yangının tehdit ettiği Yalova ve Bigalı köyleri Çanakkale'deki kara savaşlarının yoğun olarak yaşandığı bölgenin sınırında. Yani şehitlik alanları buradan itibaren başlıyor, diyebiliriz. Ama bu bölge, Çanakkale savaşları sırasında "Sargı Yeri" olarak bilinen "Seyyar Hastaneler" bölgesiydi. NTV'den Ahmet Yeşiltepe bölgede bir belgesel çekimi yaparken Yalova Köyü ile Akbaş Şehitliği arasındaki arazinin çarpıcı hikayesini şöyle anlatmıştı.
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NTV Haber 06.07.2020 - 22:58| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 22:59
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