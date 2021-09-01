Alevli şov yapan davulcu yandı

Şanlıurfa'da davulcu Müslüm Akan, şov için davuluna kolonya döküp çakmakla yaktı. Başka bir çalışanın da alevlere kolonya dökmesi ile bu kez Müslüm Akan'ın gömleği tutuştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yüzü ve saçında yanıklar oluşan Akan, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

NTV 01.09.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 14:27

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