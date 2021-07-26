Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

Alibeyköy barajında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu defa baraja akan dere üzerindeki tavuk ve köpek ölümleri bölge sakinlerini korkutuyor. Derenin yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır tamamen kirlendiğini ve kötü kokular yaydığını belirten vatandaşlar konu ile ilgili yetkililere başvurduklarını ancak somut bir cevap alamadıklarını söylediler.

NTV 26.07.2021 - 12:25 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 12:37

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