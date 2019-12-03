Alibeyköy Barajı'nda balçığa saplanan iki genci itfaiye kurtardı
İstanbul Alibeyköy Barajı’nda suların çekildiği alanda yürüyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı. İşte o anlar...
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