Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi

Kocaeli'de bir firma, alışveriş poşetlerini dezenfekte etmek için cihaz geliştirdi. Cihaz, market ve mağazalara kurulacak. Alışveriş yaptıktan sonra cihazın içerisinden geçirilecek poşetler dezenfekte edilecek. Firma, 14 ülkeye ihracat hazırlığında...

NTV 02.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 16:15

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