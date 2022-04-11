Alışveriş tutarı 50 liranın altında diye yaşlı kadını servisten indirdi
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş alışveriş tutarı 50 liranın altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır" denildi
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