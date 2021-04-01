Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verildi

Azerbaycan-Ermenistan savaşının en önemli teknolojik unsurlarından biri kabul edilen ve Azerbaycan'ın savaşı kazanmasında pay sahibi olan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçları ödüllendirildi. Karabağ zaferinde kullanılan sihalar için Bayraktar yöneticilerine Karabağ Nişanı verildi.

DHA 01.04.2021 - 21:25 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 23:40

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