Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı
Antalya’da alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı. Alanya ilçesinde kovalamaca sonucu önü kesilerek yakalanan sürücü polisin, ‘‘Neden kaçtın?’’ sorusuna ‘‘Ehliyetim yok. Araba annemin üstüne, duyarsa beni mahvedecek’’ cevabını verdi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile trafiği tehlikeye düşürmekten 10 bin 500 TL ceza kesildi, araç da trafikten men edildi.
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