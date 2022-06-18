Alkollü adam, uçakla kavga etti: Daha uçamıyorsun!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 'Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranı'nın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaş, uçağa tepki gösterdi. Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi aniden, “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster” diyerek bağırmaya başladı. Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki bir vatandaş, o anları kayıt altına aldı.
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