İstanbul'da doktora saldırı kamerada

İstanbul'da iddiaya göre, KADES uygulaması ihbarına göre polis gittiği otelde kavga eden bir çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karışan ve alkollü olduğu iddia edilen kadın götürüldüğü hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını arkadan tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.
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