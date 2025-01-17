Alkollü sürücü bisikletliye vurdu: Doktor Barçın Barı davası
Edirne'de bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Dr. Barçın Barı davasında karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanığın avukatının ilgin savunması ise dikkat çekti. Avukat, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir, ben de alkollü araba kullanıyorum" sözleriyle savunma yaptı. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Edirne
- Alkol
- Bisiklet