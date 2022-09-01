Alkollü sürücünün aracındaki köpek polisi ısırdı

Denizli’de alkollü bir sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polisi, arka koltuktaki köpek ısırdı. Kolundan yaralanan polise ilk yardım ekibi müdahale ederken yasaklı ırk olarak kabul edilen Dogo Argentino cinsi köpek barınağa götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Arda T.’nin alkolü araç kulanmaktan defalarca ceza yediği ve 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlendi.
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