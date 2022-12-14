Alkollü sürücünün çağırdığı oğlu ve arkadaşı da alkollü çıktı

Bursa’da uygulama noktasına takılan sürücü, 1.27 promil alkollü çıkınca aracı bağlatmamak için oğlunu aradı. Aracın bağlanmaması için gelen oğlu da 0.87 promil alkollü çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık yaşadı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yeğenleri yetişti. Gülümseten o anlar ise kameralara yansıdı.

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