Alkollü sürücünün ehliyet pazarlığı: ''Öldürün daha iyi''
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Halil G. (39), 20 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Halil G. polis ekiplerine direnip, ardından "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" dedi. Halil G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine de 6 ay el konuldu.
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