Alkollü taksici önünü kesen polisi sürükleyip kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda alkollü bir taksici, çarptığı polisi sürükleyerek kaçtı. Film sahnelerini aratmayan olay, taksici Nevzat S.'nin kaza yapmasıyla başladı. Sürücüyle kavga eden taksici, ayırmaya gelen bir vatandaşı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin 1,08 promil alkollü olduğunu belirlediği taksici, su alma bahanesiyle aracına binip kaçtı. Kavşakta önünü kesen polise çarpıp sürükleyerek kaçan taksici, kısa sürede yakalandı. Nevzat S., kasten yaralama, tehdit ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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