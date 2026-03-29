Alkollü yakalandı, gazetecilere çıkıştı: “Beni çekmeyin, avukatım”

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi gerçekleştirdi. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı.

ADAY SÜRÜCÜ CEZADAN KAÇAMADI

Denetim sırasında bir kadın aday sürücü ise alkometreyi üfledikten sonra aday sürücüler için belirlenen 0,20 promil yasal alkol sınırının üstünde çıktı. Ehliyeti iptal edilen kadın, "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek kendini savundu.

Öte yandan, plakasız trafiğe çıkan ve denetime takılıp ceza yiyen bir sürücü ise plakasını yeni çıkarttığını, taktırmak için fırsatı olmadığını söyledi.

Gerçekleştirilen uygulamada 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken 4 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 39 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 48 sürücüye 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.