Alkollü yakalanınca polislere kızdı: Yakaladın, on numara oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki denetimde 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şahin A., kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterdi. Ehliyetine 6 ay el konulan ve bin 339 TL ceza kesilen Şahin A., ‘‘İşten de çıkaracaklar şimdi. Yakaladın, çok güzel oldu dayı, on numara oldu’’ dedi.
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ntv.com.tr 18.07.2021 - 10:23| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 10:29
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