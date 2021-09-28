Alkolmetreyi POS cihazı zannetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücünün, hareketleri şaşırttı. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promülü gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli güldürdü.
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NTV 28.09.2021 - 10:51| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 10:59
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