Alkolmetreyi POS cihazı zannetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücünün, hareketleri şaşırttı. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promülü gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli güldürdü.

NTV 28.09.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 10:59

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