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Alkolmetreyi üflemedi, sinirlenip kameraya tekme salladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya müdahale eden trafik polislerinin yol güvenliği aldığı noktaya kontrolsüz giren bir sürücü, alkolmetreyi üflemedi. Görüntü almak isteyen muhabire kızan sürücü, kameraya tekme salladı. Sürücüye 5 bin 160 lira ceza kesilirken ehiyetine de 2 yıl el konuldu.

Haberler - NTV 23.03.2022 - 10:06 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 10:12

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