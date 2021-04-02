Alman aşısının uygulanmasında ilk gün

Alman aşısı olarak bilinen BioNTech-Pfizer aşısı Türkiye'de de bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Aşı sırası gelenler randevu alırken Çin Sinovac ya da Alman BioNTech aşılarından birini tercih ediyor.

NTV 02.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 12:39

DİĞER VİDEOLAR