Alman aşısının uygulanmasında ilk gün

Alman aşısı olarak bilinen BioNTech-Pfizer aşısı Türkiye'de de bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Aşı sırası gelenler randevu alırken Çin Sinovac ya da Alman BioNTech aşılarından birini tercih ediyor.
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NTV 02.04.2021 - 12:28| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 12:39
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