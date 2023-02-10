Alman kurtarma görevlisinden Türkçe moral: Zeynep hanım, Daniel burada korkma
Dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri, afet bölgelerinde zamana karşı yarışıyor. Alman ekibi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altındaki bir kadınla temas kurdu. Daniel adlı görevli, öğrendiği Türkçe kelimelerle kadına moral verdi. Göçük altındaki kadın, 104 saat sonra kurtarıldı.
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