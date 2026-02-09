Almanya'da çalışma hayali kurdu, hayatı kabusa döndü
09.02.2026 09:56
Star Haber
İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Resul Kandemir, Almanya'da çalışma hayaliyle vize işlemlerini yapması için bir vize danışmanlık firmasına 5 bin euro ödeme yaptı. Ancak 2024 yılından bu güne bir gelişme olmayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
