Almanya'da çalışma hayali kurdu, hayatı kabusa döndü

İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Resul Kandemir, Almanya'da çalışma hayaliyle vize işlemlerini yapması için bir vize danışmanlık firmasına 5 bin euro ödeme yaptı. Ancak 2024 yılından bu güne bir gelişme olmayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.