Almanya’dan geldi, takside 1.8 milyon lira unuttu

Almanya’dan gelen bir kişi İstanbul Sarıyer’de bindiği taksinin bagajında valizini unuttu. Valizin içinde 300 bin TL ve 150 bin dolar vardı. Taksi sürücüsü Atakan Türk, başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu valizi gördü. Taksi durağının polise haber vermesi üzerine araçta valizini unutan adam bulundu ve para dolu valiz teslim edildi.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 12:32

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