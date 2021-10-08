Alt geçitte iki kişiye kurşun yağdırdı

İstanbul Şişli'de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. 16 Eylül'de yaşanan olayda Şüpheli, geldiği motosiklet ile kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberler - NTV 08.10.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 11:59

TÜRKİYE HABERLERİ