"Altın Kitap"a giren ilk Türk kızı

Çok özel çocukların hikayeleri... İşte o çocuklardan biri de İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Masal Oran. Masal, artistik buz pateninde Avrupa'da elde ettiği derecelerle hepimizi gururlandırdı. Masal'ın adı artık Avrupa'nın en başarılı buz patencilerinin yer aldığı Altın Kitap'ta...

NTV 23.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 11:12

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