Altından tünel gibi yol geçen apartman

Bursa'daMerkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol, görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor.
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Haberler 30.07.2022 - 12:47| Son Güncelleme : 30.07.2022 - 12:51
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