Altınoluk'taki hortumdan yeni görüntü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı. Altınoluk'ta 22 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına esnasında oluşan hortum nedeniyle plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu o anlarda yaşanan panik, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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İHA - DHA 24.07.2021 - 20:34| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 20:43
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